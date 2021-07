Calciomercato Serie C, Olbia: arrivano Ciocci e Boccia (Di sabato 24 luglio 2021) Olbia - L' Olbia , in un comunicato ufficiale, ha reso noto un doppio arrivo dal Cagliari : si tratta di Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia , rispettivamente portiere e difensore del club rossoblù. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021)- L', in un comunicato ufficiale, ha reso noto un doppio arrivo dal Cagliari : si tratta di Giuseppee Salvatore, rispettivamente portiere e difensore del club rossoblù. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Milan - Modena, live alle 17: attesa per il debutto di Brahim Diaz con la 10 sulle spalle Commenta per primo Dopo l'ottimo 6 - 0 contro la Pro - Sesto , il Milan torna in campo ancora contro una formazione di Serie C. Questa volta a Milanello arriva il nuovo e ambizioso Modena della famiglia Rivetti (proprietaria di Stone Island), guidato da Attilio Tesser. Sarà anche la prima partita di Brahim Diaz con la ...

Gollini al Tottenham/ Calciomercato news, ufficiale il suo trasferimento in Premier ...nelle giovanili di Verona e Manchester United prima di tornare a Verona per il suo debutto in Serie ... Calciomercato Milan/ Il Real prova ad inserirsi per Dalot, la richiesta dello United CALCIOMERCATO ...

Calciomercato Serie A, tutte le trattative. La Fiorentina sogna Ikoné QUOTIDIANO NAZIONALE Modena, il presidente Rivetti: "Felicissimi di essere a Milanello, sono colpito dall'organizzazione" Quando manca poco meno di un'ora all'amichevole contro il Milan, il neo presidente del Modena Carlo Rivetti ha parlato a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: Il nuovo progetto ...

L’Olbia ha ufficializzato l’arrivo di Ciocci e Boccia Come preannunciato dal presidente Alessandro Marino, Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia hanno raggiunto l’Olbia in ritiro a Buddusò. I due under di proprietà del Cagliari hanno svolto parte della prep ...

