Calciomercato Salernitana | tutto fatto per Coulibaly | i dettagli

(Di sabato 24 luglio 2021) Lavicina al quinto colpo di questa sessione di mercato:per il ritorno didall’Udinese Lasta lavorando alacremente sul mercato per fornire a Castori gli uomini giusti per affrontare la Serie A. Il ds Fabiani, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe chiuso il colpo. Il centrocampista dell’Udinese, a Salerno nella scorsa stagione, sarebbe più che vicino al ritorno e anzi, la trattativa sarebbe ormai chiusa: altro rinforzo a centrocampo per Castori che ottiene un calciatore adatto al suo modo di giocare. L'articolo proviene da ...

L'ufficialita' del trasferimento di Gollini movimenta un sabato dinon ... In chiave salvezza, prosegue il difficile lavoro della. "Il mercato e' in linea con i principi della ...... ma vanno sempre considerati gli impegni del Napoli che tra meno di un mese inizierà il campionato e in quei giorni si troverà ad affrontare lain trasferta per l'11ª giornata di ...ORE 22:50 – Salernitana, vicino il ritorno di Mamadou Coulibaly ... primo club dell’esterno uruguaiano. Il calciomercato è pronto a vivere un’altra giornata di trattative ed ufficialità. Anche ieri ...Il Crotone guarderebbe all'Inter per Mulattieri e Satriano, mentre per Messias ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta ...