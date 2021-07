Calciomercato Roma, nuovi contatti con Belotti: ma spunta anche un club spagnolo (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi continuano a sondare il terreno per Andrea Belotti, su cui ci sarebbe ora anche un club spagnolo La Roma non molla Andrea Belotti che, visto il mancato rinnovo col Torino, potrebbe arrivare nella Capitale indipendentemente dal futuro di Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, il club giallorosso avrebbe avuto negli ultimi giorni ulteriori contatti con l’attaccante e la valutazione fatta dalla dirigenza Romanista per l’attaccante è di 15-18 milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021): i giallorossi continuano a sondare il terreno per Andrea, su cui ci sarebbe oraunLanon molla Andreache, visto il mancato rinnovo col Torino, potrebbe arrivare nella Capitale indipendentemente dal futuro di Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, ilgiallorosso avrebbe avuto negli ultimi giorni ulterioricon l’attaccante e la valutazione fatta dalla dirigenzanista per l’attaccante è di 15-18 milioni di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | La scheda di #Azmoun, il primo obiettivo di Mourinho per l'attacco giallorosso - DiMarzio : L'#ASRoma punta a risolvere tutto entro 48 ore - Fantacalcio : Calciomercato Roma: si è bloccata la trattativa per Xhaka - ProfidiAndrea : ?? #Torino, il futuro di Andrea #Belotti è tutto da scrivere: la #Roma e non solo alla finestra Sondaggio del… -