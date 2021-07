Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto l’acquisto di un attaccante (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Roma, Josè Mourinho vuole avere il giocatore a sua disposizione. Il club pronto all’offensiva La Roma, dopo aver ufficializzato Rui Patricio, vuole accontentare ancora Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha richiesto l’arrivo di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo e l’ultima idea porta a Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’iraniano è al momento vicino al Bayer Leverkusen, che ha presentato un’offerta di 18 milioni di euro. Tiago Pinto, però, è pronto a far saltare l’affare inserendosi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021), Josèvuole avere il giocatore a sua disposizione. Il club pronto all’offensiva La, dopo aver ufficializzato Rui Patricio, vuole accontentare ancora Josè. Il tecnico portoghese ha ril’arrivo di unper rinforzare il reparto offensivo e l’ultima idea porta a Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’iraniano è al momento vicino al Bayer Leverkusen, che ha presentato un’offerta di 18 milioni di euro. Tiago Pinto, però, è pronto a far saltare l’affare inserendosi ...

