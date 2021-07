Calciomercato Napoli – Ounas verso il ritorno in Ligue 1 (Di sabato 24 luglio 2021) Ounas è uno degli indiziati a lasciare Napoli, possibile un suo ritorno in Francia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno azzurro avrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 24 luglio 2021)è uno degli indiziati a lasciare, possibile un suoin Francia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno azzurro avrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Napoli, dentro o fuori per #Insigne: spunta l’idea di un rinnovo alla #Messi - MCalcioNews : #Napoli, si ascoltano offerte per #Mertens: sondaggio dalla #MLS - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Venezia, la prima avversaria del Napoli tenta il colpo Caldara: serve l’aiuto del Milan - Cucciolina96251 : RT @napolipiucom: FEDELE: “SE IL NAPOLI NON FA CESSIONI CLAMOROSE PUÒ LOTTARE PER LO SCUDETTO. I GIOVANI SCELGONO ALTRI CLUB PER UN MOTIVO”… - napolipiucom : FEDELE: “SE IL NAPOLI NON FA CESSIONI CLAMOROSE PUÒ LOTTARE PER LO SCUDETTO. I GIOVANI SCELGONO ALTRI CLUB PER UN M… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Diretta Napoli Pro Vercelli/ Streaming video tv: seconda amichevole per Spalletti Hincapié al Napoli?/ Calciomercato news, il difensore è a un passo dagli azzurri DIRETTA NAPOLI PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Napoli Pro Vercelli , come le ...

Calciomercato Napoli, Ounas in partenza: due club di A su di lui Calciomercato Napoli, Ounas non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Ecco dove potrebbe giocare l'anno prossimo Luciano Spalletti ha voluto valutarlo in ritiro, ma alla fine Adam Ounas non ha ...

RAI - Napoli, tre cessioni "minori" per l'assalto all'esterno sinistro Il Napoli sta lavorando sul mercato per cedere i calciatori in esubero, sono tre i giocatori indiziati ad andare via in questa sessione di mercato.

