Calciomercato Napoli | nessuna nuova offerta in arrivo per Koulibaly

Nessun club ha accontentato fino ad ora le richieste del Napoli per Kalidou Koulibaly. Le ultime sulla situazione Il Mattino fa il punto della situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il Napoli ha aperto alla cessione del difensore senegalese, ma alle proprie condizioni. Aurelio De Laurentiis, dalla partenza del ragazzo, vorrebbe incassare almeno 65 milioni di euro. Fali Ramadani, agente del difensore, ha quindi respinto l'assalto del Psg, che si era fermato a 35 milioni, ma non ha per le mani altre offerte. Una permanenza di Koulibaly in Italia, quindi, non è da considerarsi un'utopia.

Napoli, questa è la valutazione di Koulibaly: il club ha fissato il prezzo Come riporta Il Mattino l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha voluto un chiarimento sulla valutazione del difensore. Il prezzo fissato dal Napoli per il giocatore è di 65 milioni di euro. Il procur ...

