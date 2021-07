Calciomercato Milan, possibile scambio con l’Atalanta: si punta l’ex rosa Ilicic (Di sabato 24 luglio 2021) Il Milan punta su Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta. A causa della discordanza fra domanda e offerta, si valuta l'idea di un possibile scambio di cartellini per arrivare allo sloveno ex Palermo Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) Ilsu Josip, in uscita dall'Atalanta. A causa della discordanza fra domanda e offerta, si valuta l'idea di undi cartellini per arrivare allo sloveno ex Palermo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Gazzetta_it : Lo United lo blocca ma Dalot ha scelto: vuole solo il Milan #Calciomercato - Fprime86 : RT @cmdotcom: Gazidis: 'Sto bene, non vedo l'ora di tornare al Milan. Senza parole per i tifosi, è come se fossi un giocatore' https://t.co… - sportli26181512 : Ex Milan, Niang si avvicina al Venezia: M'Baye Niang si avvicina al Venezia dopo i primi approcci...… -