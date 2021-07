Calciomercato, Kane al City cambia tutto: Tottenham a caccia dell’erede (Di sabato 24 luglio 2021) Una trattativa clamorosa. Un’offerta mastodontica impossibile da non valutare. Anche per il ricchissimo Tottenham. Harry Kane, soprannominato l’uragano, potrebbe prendersi la scena delle contrattazioni estive della Premier League. Il suo obiettivo è stato svelato prima di Euro 2020: lasciare gli Spurs per approdare in un club dal DNA vincente. Sono pochissime, però, le società che potrebbero soddisfare l’esosa richiesta economica dei londinesi. All’interno dei confini inglesi, soltanto il Manchester City sembra interessata fortissimamente all’ariete della Nazionale dei Tre Leoni. Sarà un Calciomercato bollente per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Una trattativa clamorosa. Un’offerta mastodontica impossibile da non valutare. Anche per il ricchissimo. Harry, soprannominato l’uragano, potrebbe prendersi la scena delle contrattazioni estive della Premier League. Il suo obiettivo è stato svelato prima di Euro 2020: lasciare gli Spurs per approdare in un club dal DNA vincente. Sono pochissime, però, le società che potrebbero soddisfare l’esosa richiesta economica dei londinesi. All’interno dei confini inglesi, soltanto il Manchestersembra interessata fortissimamente all’ariete della Nazionale dei Tre Leoni. Sarà unbollente per ...

