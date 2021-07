Calciomercato Juventus, sfuma la pista Griezmann: vuole solo una squadra (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Juventus, no di Griezmann alla destinazione bianconera. Nei suoi pensieri c’è un’altra squadra Secondo quanto riportato da Sport, Antoine Griezmann avrebbe comunicato la sua decisione al Barcellona in vista della prossima stagione. Nel caso in cui dovesse essere ceduto, accetterebbe solamente di tornare all’Atletico Madrid, altrimenti rimarrebbe al Barça. L’attaccante francese è stato accostato alla Juve, ma rimane solo una mera suggestione. I Colchoneros proveranno a convincere il Barcellona a lasciar partire il calciatore, facendo leva proprio sulla volontà a tornare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021), no dialla destinazione bianconera. Nei suoi pensieri c’è un’altraSecondo quanto riportato da Sport, Antoineavrebbe comunicato la sua decisione al Barcellona in vista della prossima stagione. Nel caso in cui dovesse essere ceduto, accetterebbe solamente di tornare all’Atletico Madrid, altrimenti rimarrebbe al Barça. L’attaccante francese è stato accostato alla Juve, ma rimaneuna mera suggestione. I Colchoneros proveranno a convincere il Barcellona a lasciar partire il calciatore, facendo leva proprio sulla volontà a tornare ...

