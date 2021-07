Calciomercato Juventus, Griezmann nel mirino della Premier | L’intreccio (Di sabato 24 luglio 2021) Il futuro di Antoine Griezmann è sempre in bilico: il talentuoso attaccante francese potrebbe lasciare il Barcellona, assalto in Premier League Novità in vista in casa Barcellona con nuove idee… L'articolo Calciomercato Juventus, Griezmann nel mirino della Premier L’intreccio è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 24 luglio 2021) Il futuro di Antoineè sempre in bilico: il talentuoso attaccante francese potrebbe lasciare il Barcellona, assalto inLeague Novità in vista in casa Barcellona con nuove idee… L'articolonelè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Tempo scaduto, serve prendere una decisione su Chiellini. Lui vuole il bianconero (e il Qatar), ma l'ingaggio?… - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - yutomanga : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Tempo scaduto, serve prendere una decisione su Chiellini. Lui vuole il bianconero (e il Qatar), ma l'ingaggio? #Juventus h… -