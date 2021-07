Calciomercato Inter, torna di moda Marcos Alonso: la richiesta del Chelsea (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Inter: per la fascia sinistra dei nerazzurri sarebbe tornato di moda Marcos Alonso. Ecco la richiesta del Chelsea torna d’attualità il nome di Marcos Alonso per l’Inter. Il giocatore spagnolo ex Fiorentina avrebbe aperto alla cessione dal Chelsea, vista l’agguerrita concorrenza nel ruolo sulla fascia sinistra come riporta La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il club nerazzurro, oltre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021): per la fascia sinistra dei nerazzurri sarebbeto di. Ecco ladeld’attualità il nome diper l’. Il giocatore spagnolo ex Fiorentina avrebbe aperto alla cessione dal, vista l’agguerrita concorrenza nel ruolo sulla fascia sinistra come riporta La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il club nerazzurro, oltre ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Gazzetta_it : Voglia di Inter: Marcos Alonso, nostalgia di Italia. Al Chelsea è chiuso e vuole giocare #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB LIVE | Crotone, contatti con l'Inter anche per #Satriano. Monza: ufficiale #PedroPereira. T… - infoitsport : Calciomercato Inter, Lukaku-Lautaro | Annuncio a sorpresa! - Eurosport_IT : Marcos Alonso in pole per l'Inter ?? Juventus, triangolo per Locatelli ?? Milan alla finestra per Ilicic ?? Ecco l'ed… -