Calciomercato Inter | occhi su Pessina | Marotta punta l’azzurro Le ultime

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Gazzetta_it : Voglia di Inter: Marcos Alonso, nostalgia di Italia. Al Chelsea è chiuso e vuole giocare #Calciomercato - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - piofra021 : RT @cmdotcom: L'#Inter fa cassa sul #calciomercato e vale sempre di più, il #Milan spende e vale ancora di meno - internewsit : Nandez, il Cagliari vuole monetizzare subito. Spunta Kostic a sinistra - SM - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

E' sempre tempo diper tutti, e ovviamente anche per l', anche e soprattutto in questo periodo dominato dall' Olimpiade di Tokyo 2020 , che mette un po' in secondo piano le operazioni per la ...Commenta per primo L'Empoli è pronto a fare sul serio per Andrea Pinamonti, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'Andrea Pinamonti non è certo sicuro di essere la ...Henrikh Mkhitaryan si prepara a vivere la terza stagione consecutiva con la maglia della Roma, dopo il rinnovo annuale del contratto firmato nelle scorse settimane. "Ho creduto ne ...C'è un nuovo nome nel mirino dei nerazzurri per il centrocampo del futuro ed è uno dei ragazzi portati sul trono continentale da Roberto Mancini.