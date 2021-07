Calciomercato Fiorentina, Brekalo l’ultima idea per l’attacco (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Fiorentina, i viola vogliono rinforzare il reparto offensivo: occhi puntati sul croato del Wolfsburg Con la possibile cessione di Josè Callejon, la Fiorentina è sul mercato alla ricerca di un esterno da aggiungere alla rosa. L’acquisto di Nico Gonzalez non basta e il ds Daniele Pradè ha già posato gli occhi su Josip Brekalo del Wolfsburg. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea il gradimento del tecnico Vincenzo Italiano nei confronti del giocatore croato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021), i viola vogliono rinforzare il reparto offensivo: occhi puntati sul croato del Wolfsburg Con la possibile cessione di Josè Callejon, laè sul mercato alla ricerca di un esterno da aggiungere alla rosa. L’acquisto di Nico Gonzalez non basta e il ds Daniele Pradè ha già posato gli occhi su Josipdel Wolfsburg. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea il gradimento del tecnico Vincenzo Italiano nei confronti del giocatore croato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

