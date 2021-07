Calciomercato Atalanta, ufficiale Gollini al Tottenham (Di sabato 24 luglio 2021) BERGAMO - Ora è ufficiale: Pierluigi Gollini è un nuovo calciatore del Tottenham . Ad annunciare l'arrivo dall' Atalanta del portiere classe 1995, in prestito con diritto di riscatto (che diverrà ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) BERGAMO - Ora è: Pierluigiè un nuovo calciatore del. Ad annunciare l'arrivo dall'del portiere classe 1995, in prestito con diritto di riscatto (che diverrà ...

Advertising

DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - zazoomblog : Calciomercato Atalanta ufficiale Gollini al Tottenham - #Calciomercato #Atalanta #ufficiale - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE: Gollini passa al Tottenham. La formula: Era nell'aria, adesso è ufficiale: Pierluigi...… -