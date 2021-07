Calciomercato Atalanta, obiettivo Demiral: la Juventus fissa il prezzo (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: per sostituire Romero a un passo dal Tottenham, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Demiral. La Juventus fissa il prezzo Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i 55 milioni che l’Atalanta dovrebbe incassare dalla cessione di Romero al Tottenham potrebbero essere reinvestiti comprando ben due sostituti dell’argentino. I nomi individuati sono quelli di Tomiyasu del Bologna e Demiral della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 I bianconeri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021): per sostituire Romero a un passo dal Tottenham, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su. LailCome riferito da La Gazzetta dello Sport, i 55 milioni che l’dovrebbe incassare dalla cessione di Romero al Tottenham potrebbero essere reinvestiti comprando ben due sostituti dell’argentino. I nomi individuati sono quelli di Tomiyasu del Bologna edella. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 I bianconeri ...

Advertising

DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - Max_Mogavero : In attesa di definire l'operazione Del Prato con l'#Atalanta, il #Benevento tenta l'affondo per un difensore centra… - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Demiral verso l'Atalanta, la Juve vuole 35 milioni di euro -