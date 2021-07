Calcio: tifosi Juve ad Allegri, ‘fieri di te, bentornato mister’ (Di sabato 24 luglio 2021) Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – “Noi di te siamo fieri. bentornato mister Allegri”. Recita così lo striscione esposto alla Continassa dai Viking, gruppo storico della curva della Juventus. Oggi i bianconeri, al loro centro di allenamento, sfidano il Cesena in amichevole. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – “Noi di te siamo fieri.mister”. Recita così lo striscione esposto alla Continassa dai Viking, gruppo storico della curva dellantus. Oggi i bianconeri, al loro centro di allenamento, sfidano il Cesena in amichevole. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

