Calcio | Solskjaer resta al Manchester United fino al 2024

(Di sabato 24 luglio 2021) Ole Gunnarha firmato un nuovo contratto triennale con ilal, con un'opzione per un altro anno, ha annunciato il club inglese. Il tecnico norvegese, ex ...

Ole Gunnarha firmato un nuovo contratto triennale con il Manchester United, fino al 2024, con un'opzione per un altro anno, ha annunciato il club inglese. Il tecnico norvegese, ex attaccante del ManU ...Questo il comunicato della società: " Ole Gunnarha firmato un nuovo contratto con il Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con opzione per un altro anno "ROMA, 24 LUG - Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto triennale con il Manchester United, fino al 2024, con un'opzione per un altro anno, ha annunciato il club inglese. Il tecnico norveges ...Il Manchester United ha trovato l'accordo con Ole Gunnar Solskjaer per il rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno.