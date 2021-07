Calcio Serie B: il calendario. Subito Pisa - Spal, Pordenone - Perugia e Ternana - Brescia (Di sabato 24 luglio 2021) Ferrara, 24 luglio 2021 - È stato varato il calendario della nuova Serie B di Calcio, che attende ancora di capire il nome della 20/a squadra partecipante , con il Chievo escluso dal campionato, ma ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Ferrara, 24 luglio 2021 - È stato varato ildella nuovaB di, che attende ancora di capire il nome della 20/a squadra partecipante , con il Chievo escluso dal campionato, ma ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A IL GENOA NON GIOCHERÀ L'AMICHEVOLE CON IL PARIS ST.GERMAIN IL CLUB HA DECISO DI ANNULLARE LA TRAS… - Gazzetta_it : Lazio, tutta la squadra si è vaccinata contro il Covid-19 - ESPNFC : 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 20… - CorSport : #Napoli, #Spalletti su #Koulibaly: 'Mai allenato uno così'. Poi su #Demme... ?? - ItalianSerieA : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Mi incateno per i miei. Ma rompe le scatole il k.o. di Demme' -