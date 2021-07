Calcio | Olimpiadi Tokyo | tre gironi in campo Le padroni di casa perdono contro le inglesi

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Sono state sei le partite che hanno caratterizzato la terza giornata del torneo olimpico difemminile. Sono state molto interessanti le sfide che sono andate in scena validi per i gruppi E, F e G. Iniziamo con lediche hanno dovuto cedere alle. 0-1 è terminato il primo indel gruppo E, girone che comprende anche Canada e Chile. Le canadesi hanno battuto 2-1 le rivali che nel secondo tempo hanno provato il tutto per tutto per pareggiare. Nel gruppo F, invece, segnaliamo il pareggio tra Cina e Zambia. 4 a 4 è il risultato finale di una partita molto equilibrata in un ...