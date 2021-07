Calcio: Lazio, giocatori ricevono prima dose vaccino (Di sabato 24 luglio 2021) Auronzo, 24 lug. – (Adnkronos) – Tutti i giocatori della Lazio hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer questa mattina nel ritiro di Auronzo di Cadore. Lo ha confermato l’esterno biancoceleste Adam Marusic in conferenza stampa. “Ci sono alcuni calciatori no-vax? No, abbiamo fatto tutti il vaccino stamattina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Auronzo, 24 lug. – (Adnkronos) – Tutti idellahanno ricevuto ladiPfizer questa mattina nel ritiro di Auronzo di Cadore. Lo ha confermato l’esterno biancoceleste Adam Marusic in conferenza stampa. “Ci sono alcuni calciatori no-vax? No, abbiamo fatto tutti ilstamattina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio Lazio, l'intera squadra vaccinata ad Auronzo AURONZO DI CADOR E - La Lazio si è vaccinata in ritiro. In mattinata l'intero gruppo squadra si è sottoposto a vaccino nel comune cadorino. L'operazione che ha riguardato i giocatori e lo staff è stata effettuata grazie ai ...

Calcio: Lazio, giocatori ricevono prima dose vaccino Auronzo, 24 lug. - (Adnkronos) - Tutti i giocatori della Lazio hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer questa mattina nel ritiro di Auronzo di Cadore. Lo ha confermato l'esterno biancoceleste A ...

Covid-19, Claudio Lotito ha anticipato tutti Il biancoceleste Marusic ha confermato di aver ricevuto, insieme ai compagni di squadra, la prima dose del vaccino anti-Covid.

