Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: Giappone sconfitto dalla Gran Bretagna (Di sabato 24 luglio 2021) Sono state sei le partite che hanno caratterizzato la seconda giornata del torneo olimpico di Calcio femminile. Sono state molto interessanti le sfide che sono andate in scena validi per i Gruppi E, F e G. Iniziamo con le padrone di casa che hanno dovuto cedere alle britanniche. 0-1 è terminato il primo incontro del Gruppo E, che comprende anche Canada e Cile. Le canadesi hanno battuto 2-1 le rivali, che nel secondo tempo hanno provato il tutto per tutto per pareggiare. Nel Gruppo F, invece, segnaliamo il pareggio tra Cina e Zambia. 4 a 4 è il risultato finale di una partita molto equilibrata in un girone caratterizzato dalla sfida tra ...

