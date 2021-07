Calcio | Bonaventura ' Passione e idee | con Italiano una bella Fiorentina'

Advertising

Cucciolina96251 : RT @Fiorentinanews: #Bonaventura a tutto tondo: 'Da piccolo sognavo la Serie A, ho scommesso tutto sul calcio. Io padre? Dura ma soddisfazi… - Fiorentinanews : #Bonaventura a tutto tondo: 'Da piccolo sognavo la Serie A, ho scommesso tutto sul calcio. Io padre? Dura ma soddis… - MatteoDovellini : Bonaventura dal ritiro di Moena: 'Il clima adesso è cambiato, i complimenti dell'anno scorso non ci hanno fatto ben… - acffiorentina : ?I 75’ Gli ospiti accorciano su calcio di rigore Fiorentina ?? Ostermunchen 6??-1?? (Milenkovic 7’,Bonaventura 12’… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bonaventura

Lo Speciale

...entusiasmo visto che quando si cambia allenatore c'è voglia fare di bene - ha aggiunto-... spero che riusciremo ad averlo anche quando arriveranno le partite anche per proporre un...... Giordano Alberto, Sacco Ronny, Meineri Francesco (1999),Lorenzo (2001), Sangiovanni Giuseppe (2002), Cisse Idrissa (2002), Viscusi Lorenzo (2003), Magnino Daniel (2003). Bisalta...Giacomo Bonaventura a margine della conferenza stampa ha parlato anche al profilo social della Fiorentina, rispondendo alle curiosità dei tifosi: "Con mister Italiano parliamo di come ...In conferenza stampa a Moena, Giacomo Bonaventura, racconta il suo avvio di stagione e racconta che il messaggio di Italiano sta passando: CLIMA - “Stiamo lavorando con entusiasmo, ascoltando quello c ...