Bus precipitato a Capri | i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’autista e le condizioni dei feriti

Nell'ambito delle indagini sul drammatico incidente del bus precipitato su uno stabilimento balneare a Capri, emergono i primi esiti dell'autopsia condotta sul corpo dell'autista 33enne Emanuele Melillo. A darne notizia è il legale della famiglia della vittima, l'avvocato Giovanna Cacciapuoti, che ha spiegato cosa sarebbe venuto alla luce dagli accertamenti finora eseguiti.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - GiovannaSandr16 : RT @bisagnino: Capri, bus precipitato: autista aveva fatto vaccino – VIDEO - RomaCaputMundi_ : RT @gustinicchi: No no, non aveva fatto il vaccino, basta con le feicnius, aveva fatto il J&J ma un mese e mezzo fa. Ecco le testimonianze… - Elisa34012803 : RT @gustinicchi: No no, non aveva fatto il vaccino, basta con le feicnius, aveva fatto il J&J ma un mese e mezzo fa. Ecco le testimonianze… - SkyTG24 : Bus precipitato a Capri, legale famiglia autista: 'Primi esiti autopsia escludono malore' -