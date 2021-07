Budapest, migliaia in piazza per il Pride: le immagini della manifestazione a favore dei diritti Lgbtq+ – Il video (Di sabato 24 luglio 2021) È partita sulle note di Don’t stop me now dei Queen la marcia per il Pride di Budapest, che percorrerà per tutto il pomeriggio di oggi, 24 luglio, le strade della capitale ungherese. Sono migliaia le persone arrivate a piazza Madach, punto di partenza del corteo, piena di ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di cartone e bandiere. L’evento, che chiude il mese dell’orgoglio Lgbtq+ in Ungheria, sarà una manifestazione di «celebrazione ma anche protesta» contro le politiche omofobe del governo di Viktor Orban. La manifestazione sfiderà apertamente ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) È partita sulle note di Don’t stop me now dei Queen la marcia per ildi, che percorrerà per tutto il pomeriggio di oggi, 24 luglio, le stradecapitale ungherese. Sonole persone arrivate aMadach, punto di partenza del corteo, piena di ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di cartone e bandiere. L’evento, che chiude il mese dell’orgoglioin Ungheria, sarà unadi «celebrazione ma anche protesta» contro le politiche omofobe del governo di Viktor Orban. Lasfiderà apertamente ...

