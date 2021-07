Budapest | in migliaia al Gay Pride | ' Celebrazione ma anche protesta' contro le politiche di Orban

Advertising

repubblica : Budapest, attese migliaia di persone per la marcia del Gay Pride anti Orban - fanpage : Migliaia di persone attraverseranno questo pomeriggio le strade di Budapest in occasione del Gay Pride per sfidare… - Gpzap2 : RT @RaiNews: La manifestazione è una sfida aperta all'escalation della campagna anti Lgbt portata avanti da #Orban #gaypride - detemple : RT @GayNewsItaly: Decine di migliaia al Budapest Pride contro Orbán e la legge ungherese anti-Lgbt (GALLERY) - superchecco : RT @GayNewsItaly: Decine di migliaia al Budapest Pride contro Orbán e la legge ungherese anti-Lgbt (GALLERY) -

Ultime Notizie dalla rete : Budapest migliaia

Agenzia ANSA

Ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di cartone e bandiere.di persone stanno partecipando alla marcia per il Gay Pride di, che percorrerà per tutto il pomeriggio le strade della capitale ungherese. La partenza del corteo, a piazza Madach, è ...partita sulle note di Don't stop me now dei Queen la marcia per il Pride di, che percorrerà per tutto il pomeriggio di oggi, 24 luglio, le strade della capitale ungherese. Sonole persone arrivate a piazza Madach, punto di partenza del corteo, piena di ...Gay Pride in corso a Budapest per tutto il pomeriggio. Migliaia le persone, non solo ungheresi, a piazza Madach, il punto di partenza, dove spiccano ombrellini parasole arcobaleno, ...Anche Più Europa e Alessandro Zan stanno manifestando nella capitale ungherese. "Siamo qui per dimostrare che le persone Lgbt non sono sole di fronte all'attacco da parte del governo", ha detto Yuri G ...