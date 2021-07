Budapest | 30 mila in piazza per il Pride | le immagini della manifestazione contro Orban per i diritti Lgbtq+ – Il video

(Di sabato 24 luglio 2021) È partita sulle note di Don’t stop me now dei Queen la marcia per ildi, che percorrerà per tutto il pomeriggio di oggi, 24 luglio, le stradecapitale ungherese. Sono migliaia – circa 30, il doppio rispetto a due anni fa – le persone arrivate aMadach, punto di partenza del corteo, piena di ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di cartone e bandiere. L’evento, che chiude il mese dell’orgoglioin Ungheria, sarà unadi «celebrazione ma anche protesta»le politiche omofobe del governo di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Budapest mila

Open

...note di Don't stop me now dei Queen la marcia per il Pride di, che percorrerà per tutto il pomeriggio di oggi, 24 luglio, le strade della capitale ungherese. Sono migliaia - circa 30, ...... torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 250dollari. Al successo della tennista ...dall'infortunio che l'aveva costretta al ritiro nella semifinale di sabato scorso a. La ...Una manifestazione in nome dell’amore e della solidarietà sotto i colori dell’arcobaleno, simbolo del popolo LGBTQ. Oltre diecimila persone sono scese in piazza a Budapest per il Gay Pride, che ha chi ...A Cleveland, e non solo, è un terremoto: i campioni della squadra professionistica di baseball cambiano nome e, dopo oltre cento anni, non si chiameranno più Indians, il controverso nickname considera ...