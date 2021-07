Brasile U23-Costa D’avorio U23 (Olimpiadi, domenica H 10.30): formazioni, quote, pronostici. Grande inizio per la Seleçao (Di sabato 24 luglio 2021) E’ stato un esordio spettacolare sotto il segno di Richarlison per il Brasile: il giocatore dell’Everton ha travolto la Germania con una tripletta in mezz’ora e ha incanalato una partita che ha avuto davvero poca storia, anche se i tedeschi hanno alleggerito il passivo nel prosieguo della gara. La nazionale verdeoro sembra una serissima candidata InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 luglio 2021) E’ stato un esordio spettacolare sotto il segno di Richarlison per il: il giocatore dell’Everton ha travolto la Germania con una tripletta in mezz’ora e ha incanalato una partita che ha avuto davvero poca storia, anche se i tedeschi hanno alleggerito il passivo nel prosieguo della gara. La nazionale verdeoro sembra una serissima candidata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Brasile U23-Costa D’avorio U23 (Olimpiadi, domenica H 10.30): formazioni, quote, pronostici. - SpinaFan : @jordanolimpico Vabbè se paragoni al Brasile sì, però tu pensa che di u23 potenzialmente hai giocatori come Bastoni… - zazoomblog : Brasile U23-Germania U23 (Olimpiadi giovedì 22 ore 13.30): formazioni quote pronostici. Richarlison dovrebbe guidar… - infobetting : Brasile U23-Germania U23 (Olimpiadi, giovedì 22 ore 13.30): formazioni, quote, -