Boom di manifestazioni contro la “dittatura del Green Pass” (Di sabato 24 luglio 2021) Sit-in, presidi e manifestazioni contro il Green Pass in tutt’Italia. “L’effetto Draghi” sulle vaccinazioni vede un aumento del 200% delle prenotazioni Si parla di “effetto Draghi” sulle vaccinazioni, dopo la conferenza tenutasi qualche giorno fa, in cui il premier ha annunciato i nuovi obblighi relativi all’utilizzo del Green Pass. A colpire maggiormente però, è la dialettica utilizzata dal premier, associata da molti a una “politica della paura“. contro lo slogan “No vaccino uguale morte” si scagliano gli esponenti della Lega e il web, su cui in queste ore si ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) Sit-in, presidi eilin tutt’Italia. “L’effetto Draghi” sulle vaccinazioni vede un aumento del 200% delle prenotazioni Si parla di “effetto Draghi” sulle vaccinazioni, dopo la conferenza tenutasi qualche giorno fa, in cui il premier ha annunciato i nuovi obblighi relativi all’utilizzo del. A colpire maggiormente però, è la dialettica utilizzata dal premier, associata da molti a una “politica della paura“.lo slogan “No vaccino uguale morte” si scagliano gli esponenti della Lega e il web, su cui in queste ore si ...

Advertising

LeleRoma1976 : RT @tg2rai: Effetto #greenpass, subito boom di prenotazioni per i #vaccini. Oltre 150 mila in 24 ore ai portali regionali. Prime manifestaz… - tg2rai : Effetto #greenpass, subito boom di prenotazioni per i #vaccini. Oltre 150 mila in 24 ore ai portali regionali. Prim… - Faggianed : @fanpage 'Boom di prenotazioni' SICURO. Sembra piú un boom di manifestazioni in tutta Italia - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo la la sferzata di Draghi contro gli appelli a non vaccinarsi, in Lombardia Lazio e Piemonte è boom di vaccinazioni. Mentre… - Tg3web : Dopo la la sferzata di Draghi contro gli appelli a non vaccinarsi, in Lombardia Lazio e Piemonte è boom di vaccinaz… -