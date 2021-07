Bonus vacanze di 1000 euro per chi si vaccina: la proposta (Di sabato 24 luglio 2021) Mille euro di Bonus vacanze a chi ha completato il ciclo vaccinale. La proposta arriva dal parlamentare di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi. Bonus di 1000 euro per chi si vaccina: la proposta In una intervista rilasciata a Il Giornale, il deputato azzurro ha spiegato che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021) Milledia chi ha completato il ciclole. Laarriva dal parlamentare di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi.diper chi si: laIn una intervista rilasciata a Il Giornale, il deputato azzurro ha spiegato che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

