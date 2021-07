Bonus vacanze da 1.000 euro per chi si vaccina: la proposta di Forza Italia (Di sabato 24 luglio 2021) Da mesi si sta cercando di incentivare i cittadini a vaccinarsi. Tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, questo sta diventando molto complicato e per questo motivo si stanno cercando delle “soluzioni alternative”. Sestino Giacomoni, parlamentare di Forza Italia e membro del Coordinamento di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi, ha pensato a una “soluzione”, come dichiarato in un intervista a ‘Il Giornale’: “I vaccini rappresentano l’unica arma per sconfiggere il Covid. Qualcuno pensa che non sia così per cui è obbligo dei politici fargli cambiare idea. Ed ecco la mia proposta: legare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Da mesi si sta cercando di incentivare i cittadini arsi. Tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, questo sta diventando molto complicato e per questo motivo si stanno cercando delle “soluzioni alternative”. Sestino Giacomoni, parlamentare die membro del Coordinamento di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi, ha pensato a una “soluzione”, come dichiarato in un intervista a ‘Il Giornale’: “I vaccini rappresentano l’unica arma per sconfiggere il Covid. Qualcuno pensa che non sia così per cui è obbligo dei politici fargli cambiare idea. Ed ecco la mia: legare la ...

