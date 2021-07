Bimbo di 2 anni cade dal secondo piano: ricoverato al Papa Giovanni (Di sabato 24 luglio 2021) Limbiate (MB). Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che sabato mattino intorno alle 8.30 è caduto da una finestra al secondo piano di una casa di Limbiate, in un’abitazione vicino all’oratorio di San Giorgio. secondo una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe arrampicato da solo dalla finestra della stanza da letto precipitando poi giù mentre la madre (sola in casa) si trovava in un’altra stanza con un altro figlio minore di pochi anni. L’allarme è stato lanciato immediatamente. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) Limbiate (MB). Un bambino di duein gravi condizioni all’ospedaleGiovXXIII di Bergamo dopo che sabato mattino intorno alle 8.30 è caduto da una finestra aldi una casa di Limbiate, in un’abitazione vicino all’oratorio di San Giorgio.una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe arrampicato da solo dalla finestra della stanza da letto precipitando poi giù mentre la madre (sola in casa) si trovava in un’altra stanza con un altro figlio minore di pochi. L’allarme è stato lanciato immediatamente. ...

