Bilancio vaticano 2020, tre buone notizie nonostante la pandemia (Di sabato 24 luglio 2021) Alla vigilia di uno storico processo sulla compravendita truffa di un immobile a Londra con soldi della Segreteria di Stato, che si apre la prossima settimana, la Santa Sede ha pubblicato oggi il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Alla vigilia di uno storico processo sulla compravendita truffa di un immobile a Londra con soldi della Segreteria di Stato, che si apre la prossima settimana, la Santa Sede ha pubblicato oggi il ...

Advertising

iscaramuzzi : 'Veniamo da una cultura della segretezza, ma in economia abbiamo imparato che la trasparenza ci protegge più della… - vaticannews_it : #24luglio #Vaticano Guerrero spiega il bilancio consolidato della Santa Sede nell'anno della #pandemia: il 2020 ann… - MarisaLevi1 : RT @SalvoCernuzio: Il documento illustra nel dettaglio attività e operato del Dicastero. Il presidente Galantino: una volontà di incrementa… - breeadail : RT @SalvoCernuzio: Intervista di @vaticannews_it al presidente #APSA sul bilancio reso pubblico per la prima volta: nonostante il reddito r… - SalvoCernuzio : Intervista di @vaticannews_it al presidente #APSA sul bilancio reso pubblico per la prima volta: nonostante il redd… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio vaticano Bilancio vaticano 2020, tre buone notizie nonostante la pandemia Quanto ai flussi di cassa, i vari uffici romani, nonché le nunziature in giro per il mondo, assommano al 36% del bilancio vaticano complessivo, lo Stato della Città del Vaticano è pari al 14%, lo Ior ...

Hamilton, politicamente corretto ma sportivamente scorrettissimo ...sarà guerriglia in Parlamento In questo sarà determinante il sostegno di Letta al M5s Il bilancio ...libero di discutere" Il premier interviene sulla nota della segreteria di Stato del Vaticano firmata ...

Bilancio vaticano 2020, tre buone notizie nonostante la pandemia askanews Giubileo, Cabina di regia tra Draghi e monsignor Fisichella:nel 2025 45 milioni di pellegrini a Roma CITTA' DEL VATICANO - Una forbice compresa tra i 40 e i 45 milioni. Le stime dei pellegrini attesi a Roma per il Giubileo del 2025 fanno tremare le vene e i polsi. Sono praticamente il doppio ...

"No alla strada tra via Concilio Vaticano II e via Fermi" “Mezzo milione di euro per risparmiare 700 metri di strada: 6mila euro al secondo sarebbe meglio fare una ciclabile”. Ma oggi il progetto avrà l’ok della giunta ...

Quanto ai flussi di cassa, i vari uffici romani, nonché le nunziature in giro per il mondo, assommano al 36% delcomplessivo, lo Stato della Città delè pari al 14%, lo Ior ......sarà guerriglia in Parlamento In questo sarà determinante il sostegno di Letta al M5s Il...libero di discutere" Il premier interviene sulla nota della segreteria di Stato delfirmata ...CITTA' DEL VATICANO - Una forbice compresa tra i 40 e i 45 milioni. Le stime dei pellegrini attesi a Roma per il Giubileo del 2025 fanno tremare le vene e i polsi. Sono praticamente il doppio ...“Mezzo milione di euro per risparmiare 700 metri di strada: 6mila euro al secondo sarebbe meglio fare una ciclabile”. Ma oggi il progetto avrà l’ok della giunta ...