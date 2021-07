Benevento | investita da un’auto al Rione Libertà | ferita 58enne

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutounanella tarda mattinata di oggi, all’incrocio tra via Rivellini e il viadotto delle Streghe, nei pressi dello Stadio Vigorito, al. Una donna di, classe ’86, a bordo di una Fiat Panda ha investito la sfortunata mentre percorreva a piedi l’arteria stradale. La stessa è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale ‘San Pio’ in codice giallo. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

