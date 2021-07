Belen, avete mai visto la mamma da giovane? Sembrano gemelle! (Di sabato 24 luglio 2021) Belen Rodriguez è ammirata dal pubblico sia maschile che femminile per la sua indiscutibile bellezza statuaria. Tutti sanno che il fascino è di casa per le Rodriguez e che anche Cecilia non è affatto da meno, ma avete mai visto la loro mamma? Belen-AltraNotizia Tutti ammirano la bellezza latina dell’ammaliante soubrette Belen Rodriguez e restano incantati dagli scatti che la modella pubblica sui suoi social e da quelli che la ritraggono sulle copertine dei più importanti brand di moda. Quello che ancora non tutti immaginano è da chi Belen abbia ... Leggi su altranotizia (Di sabato 24 luglio 2021)Rodriguez è ammirata dal pubblico sia maschile che femminile per la sua indiscutibile bellezza statuaria. Tutti sanno che il fascino è di casa per le Rodriguez e che anche Cecilia non è affatto da meno, mamaila loro-AltraNotizia Tutti ammirano la bellezza latina dell’ammaliante soubretteRodriguez e restano incantati dagli scatti che la modella pubblica sui suoi social e da quelli che la ritraggono sulle copertine dei più importanti brand di moda. Quello che ancora non tutti immaginano è da chiabbia ...

Advertising

Dorian221190 : Oggi c'è solo #Colorado che palle?? Almeno se proprio non avete altro da dare date le puntate di Rossella Brescia ch… - Elisa60388018 : RT @chovsen_: gente che critica un video di Cecilia con in braccio la nipote dicendo che non è l'unica zia del mondo e non c'è bisogno di m… - chovsen_ : gente che critica un video di Cecilia con in braccio la nipote dicendo che non è l'unica zia del mondo e non c'è bi… -