Beautiful anticipazioni oggi | 24 luglio | Steffy rischia la vita

Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi, 24 luglio, in onda su Canale 5 alle 13.40: Steffy viene travolta in moto da un'auto. Alla guida della macchina c'è Bill. Lo scontro tra i due mezzi è violentissimo e la Forrester ha la peggio. Ora la donna rischia la vita… Steffy ha perso i sensi, viene ricoverata d'urgenza all'ospedale ed è in coma.

