Beautiful anticipazioni 25 luglio 2021, Flo nelle mani di Sally e Penny

La puntata di Beautiful che andrà in onda domenica 25 luglio 2021 vede Flo sequestrata da Sally e dalla dottoressa Escobar. Infatti vuole evitare che la Fulton possa raccontare a Wyatt come stanno davvero le cose sulla sua fantomatica malattia. Infatti mentre la figlia di shauna è ancora privo di sensi lei corre immediatamente dallo Spencer con l'intento di portarselo a letto per poter concepire un figlio. L'episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:05 circa. Vi ricordiamo inoltre che le puntate già andate in onda sono disponibili on demand sul sito Mediaset Play.

