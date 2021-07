Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Mol/Sorum: vittoria col brivido! Sconfitta per Ludwig (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata di gare senza troppe sorprese allo Shiokaze Park di Tokyo dove si disputa il torneo olimpico di Beach volley. In campo femminile, dove era concentrato il maggior numero di gare, il risultato più eclatante è arrivato al termine della partita forse più bella, quella che ha visto il successo delle svizzere Betschart/Huberli 2-1 (23-25, 22-20, 16-14) al termine di una vera e propria battaglia contro la campionessa olimpica uscente Ludwig e la sua compagna Kozuch. La giornata magica della Svizzera (che ha conquistato anche una medaglia nel tiro a segno) si è completata sulla sabbia con la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata di gare senza troppe sorprese allo Shiokaze Park didove si disputa il torneo olimpico di. In campo femminile, dove era concentrato il maggior numero di gare, il risultato più eclatante è arrivato al termine della partita forse più bella, quella che ha visto il successo delle svizzere Betschart/Huberli 2-1 (23-25, 22-20, 16-14) al termine di una vera e propria battaglia contro la campionessa olimpica uscentee la sua compagna Kozuch. La giornata magica della Svizzera (che ha conquistato anche una medaglia nel tiro a segno) si è completata sulla sabbia con la ...

