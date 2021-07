Basket, Olimpiadi Tokyo: Gianni Petrucci sottolinea: “Si è campioni solo se si fa questa competizione” (Di sabato 24 luglio 2021) Il 25 luglio è prossimo all’arrivo. Domani sarà il giorno nel quale l’ItalBasket farà il suo esordio nel torneo olimpico a Tokyo. Gli azzurri, reduci dall’impresa di Belgrado (battuti i padroni di casa della Serbia nella Finale del Torneo Preolimpico), hanno voglia di continuare a stupire forti di una grande coesione di gruppo e dell’inserimento della star NBA Danilo Gallinari. C’è grande voglia di far bene e da questo punto di vista il presidente della FederBasket Gianni Petrucci sottolinea un concetto importante: “Le Olimpiadi sono una cosa diversa da tutto. Si è ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Il 25 luglio è prossimo all’arrivo. Domani sarà il giorno nel quale l’Italfarà il suo esordio nel torneo olimpico a. Gli azzurri, reduci dall’impresa di Belgrado (battuti i padroni di casa della Serbia nella Finale del Torneo Preolimpico), hanno voglia di continuare a stupire forti di una grande coesione di gruppo e dell’inserimento della star NBA Danilo Gallinari. C’è grande voglia di far bene e da questo punto di vista il presidente della Federun concetto importante: “Lesono una cosa diversa da tutto. Si è ...

