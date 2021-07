Basket, Olimpiadi Tokyo. Garbajosa polemico sul caso Juancho Hernangomez: “I Timberwolves hanno deciso di non farlo giocare” (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo tengono banco sempre e comunque. Quest’oggi la nazionale spagnola di pallacanestro, allenata da Sergio Scariolo, ha perso Juancho Hernangomez, con i Minnesota Timberwolves che gli hanno negato il permesso di giocare in Giappone a causa della lesione acromioclavicolare subita durante un’amichevole con la Francia. Il presidente federale spagnolo Jorge Garbajosa si è scagliato contro la decisione della franchigia NBA in una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio: “Juancho voleva giocare, ma non può ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Leditengono banco sempre e comunque. Quest’oggi la nazionale spagnola di pallacanestro, allenata da Sergio Scariolo, ha perso, con i Minnesotache glinegato il permesso diin Giappone a causa della lesione acromioclavicolare subita durante un’amichevole con la Francia. Il presidente federale spagnolo Jorgesi è scagliato contro la decisione della franchigia NBA in una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio: “voleva, ma non può ...

