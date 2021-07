Basket | Olimpiadi | Italia-Germania | gli azzurri cercano la vittoria per puntare ai playoff

(Di sabato 24 luglio 2021) Inizia domani mattina, con la palla a due alle 6.40 orene, la corsa dell’Itala una medaglia a Tokyo 2021. Alla Saitama Super Arena glidi Meo Sacchetti esordiranno contro la, prima di affrontare mercoledì l’Australia e sabato la Nigeria. E la sfida contro i tedeschi è già (quasi) uno spareggio. Con l’Australia tra le candidate d’obbligo a una medaglia e la Nigeria scheggia impazzita del girone (e delle) la tradizionale sfida contro laappare come l’esordio migliore per gli. Henrik Rodl, il ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, il basket 3x3 'spacca'. E le azzurre partono bene #Tokyo2020 - vorreileali : RT @annidicera: Ai #giochiolimpici c'è anche il Basket 3 contro 3, non vedo l'ora che arrivi la gara 'a chi sputa più lontano'. #Olimpiad… - sportface2016 : #Tokyo2020 #OlympicGames #Basket3x3, il video con gli highlights di #FranciaItalia - OA_Sport : Basket 3x3: la prima giornata si chiude con sole tre squadre a punteggio pieno tra uomini e donne - FaNaTiKo10 : @giuliaebbbasta @MarcoCapparell1 Aspetta che finiscono le olimpiadi, devo commentare il basket! -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpiadi

in tv: gli italiani in gara il 25 luglio Sommario Ciclismo Taekwondo Scherma CanottaggioNuoto Tennis Le altre Gli italiani in gara oggi: dove vederli in tv - Programma completo del ...... già medaglia d'oro alle precedenti due. Ore 12.29 SCIABOLA MASCHILE, SEMIFINALE L'italiano Samele affronta Kim : in palio un posto in inale nella sciabola maschile Ore 10.503x3 ...Inizia domani mattina, con la palla a due alle 6.40 ore italiane, la corsa dell’Italbasket a una medaglia a Tokyo 2021. Alla Saitama Super Arena gli azzurri di Meo Sacchetti esordiranno contro la Germ ...TOKYO - Un oro e un argento, e l'Italia parte col sorriso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una mattinata con qualche delusione, poi il crescendo azzurro fino al ...