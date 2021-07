Basket, Meo Sacchetti: “Portare in campo la gioia che stiamo vivendo al Villaggio”. Melli: “Ora che siamo qui, perché non giocarcela?” (Di sabato 24 luglio 2021) Domani, ore 6:40. La data è stampata nella mente. L’Italia ritrova il Basket maschile alle Olimpiadi, e sarà la Germania a dare il benvenuto agli uomini di Meo Sacchetti in quella che è la nuova formula del torneo a cinque cerchi. Non più due gironi da sei squadre, infatti, ma tre da quattro con passaggio delle prime due e delle due migliori terze. Queste le parole di Nicolò Melli per introdurre il match: “È stata una preparazione strana perché abbiamo aggiunto un giocatore importante come Danilo Gallinari senza però avere la possibilità di giocare amichevoli con il roster completo. Un po’ come è successo prima del torneo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Domani, ore 6:40. La data è stampata nella mente. L’Italia ritrova ilmaschile alle Olimpiadi, e sarà la Germania a dare il benvenuto agli uomini di Meoin quella che è la nuova formula del torneo a cinque cerchi. Non più due gironi da sei squadre, infatti, ma tre da quattro con passaggio delle prime due e delle due migliori terze. Queste le parole di Nicolòper introdurre il match: “È stata una preparazione stranaabbiamo aggiunto un giocatore importante come Danilo Gallinari senza però avere la possibilità di giocare amichevoli con il roster completo. Un po’ come è successo prima del torneo ...

