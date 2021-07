Basket: Matteo Spagnolo torna in Italia, ufficiale la firma del classe 2003 con Cremona (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo settimane in cui l’affare era stato dato praticamente per fatto, ora ne arriva l’ufficialità. Matteo Spagnolo è un nuovo giocatore della Vanoli Cremona per la stagione 2021-2022. La formula è quella del prestito, dal momento che il giovane rampante azzurro è di proprietà del Real Madrid. Della classe 2003 è lui uno tra gli osservati speciali in tutt’Europa, e ora avrà la possibilità di confrontarsi con il professionismo nella massima serie Italiana, dopo aver vissuto la crescita all’interno della cantera dei Blancos. Con questi ultimi ha vinto la finale del Next Generation Tournament, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo settimane in cui l’affare era stato dato praticamente per fatto, ora ne arriva l’ufficialità.è un nuovo giocatore della Vanoliper la stagione 2021-2022. La formula è quella del prestito, dal momento che il giovane rampante azzurro è di proprietà del Real Madrid. Dellaè lui uno tra gli osservati speciali in tutt’Europa, e ora avrà la possibilità di confrontarsi con il professionismo nella massima seriena, dopo aver vissuto la crescita all’interno della cantera dei Blancos. Con questi ultimi ha vinto la finale del Next Generation Tournament, ...

