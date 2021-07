Basket 3×3 | Olimpiadi | l’Italia femminile esordisce con una vittoria

(Di sabato 24 luglio 2021) Unasofferta, difficile, arrivata dopo un match molto teso, con le emozioni dell’esordio a farla da padrona. Ma unadi3×3 batte la Mongolia 15-14 e fa un primo passo fondamentale verso i playoff olimpici. Parte meglio la Mongolia, che segna subito da oltre l’arco con Chimeddolgor Enkhtaivan che dà il 2-0 iniziale. Ma le azzurre si sbloccano con D’Alie e Consolini, che tra canestri e liberi mettono un parziale di 5-0 che lancia. Azzurre però ancora un po’ bloccate e non riescono a scappare via, con il risultato sul 5-3. Mongolia molto ...

xxcatchrey : Che roba caotica sto basket femminile 3 vs 3 - sophsdreams : Qua a fare il tifo in una partita a caso dove manco c'è l'italia di basket 3 contro 3 - florabarral : RT @Gianlu_Sir: Se alle Olimpiadi c'è il Basket 3 contro 3 allora voglia anche il porta a porta di calcio, lo esigo - manurisotto : da quando c'è il basket a 3 - alessiadaniele8 : RT @CoglioneBionico: Basket 3 contro 3 già lo preferisco a quello tradizionale loool

