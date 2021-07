Basket 3×3: l’Italia sogna, la Francia rimonta e vince. 1-1 dopo la prima giornata alle Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 24 luglio 2021) l’Italia sfiora l’impresa nel Basket 3×3 con la sua squadra femminile. Le azzurre di coach Andrea Capobianco mettono paura alla Francia, numero 1 del ranking FIBA, cedendo soltanto nei secondi finali per 16-19 dopo aver sorpreso le transalpine grazie a un grande inizio. Le azzurre chiudono con una vittoria e una sconfitta la prima giornata: domani, nella notte italiana, le sfide a Romania e Cina. Partenza sprint da parte dell’Italia, con un 5-0 in cui c’è tanta D’Alie, ma sono tutte a trovare il canestro e la Francia rimane in qualche modo spaesata e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)sfiora l’impresa nel3×3 con la sua squadra femminile. Le azzurre di coach Andrea Capobianco mettono paura alla, numero 1 del ranking FIBA, cedendo soltanto nei secondi finali per 16-19aver sorpreso le transalpine grazie a un grande inizio. Le azzurre chiudono con una vittoria e una sconfitta la: domani, nella notte italiana, le sfide a Romania e Cina. Partenza sprint da parte del, con un 5-0 in cui c’è tanta D’Alie, ma sono tutte a trovare il canestro e larimane in qualche modo spaesata e ...

