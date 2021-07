Basket 3×3, Italia-Romania e Italia-Cina 25 luglio: programma, orari, tv, streaming (Di sabato 24 luglio 2021) Prosegue anche nella giornata di domani 25 luglio il torneo di Basket femminile 3×3 delle Olimpiadi di Tokyo (disciplina al debutto assoluto nel programma olimpico). L’Italia, dopo aver esordito positivamente in questa mattina Italiana contro la Mongolia (vittoria con brivido per 15-14 – CRONACA) e in attesa di affrontare la Francia nel pomeriggio Italiano (inizio alle 14:25 – DIRETTA LIVE), sfiderà la Romania e la Cina in questa prima domenica delle Olimpiadi giapponesi. Le rumene non hanno iniziato nel ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Prosegue anche nella giornata di domani 25il torneo difemminile 3×3 delle Olimpiadi di Tokyo (disciplina al debutto assoluto nelolimpico). L’, dopo aver esordito positivamente in questa mattinana contro la Mongolia (vittoria con brivido per 15-14 – CRONACA) e in attesa di affrontare la Francia nel pomeriggiono (inizio alle 14:25 – DIRETTA LIVE), sfiderà lae lain questa prima domenica delle Olimpiadi giapponesi. Le rumene non hanno iniziato nel ...

