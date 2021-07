Baseball | Serie A 2021 | San Marino cade a sorpresa a Godo | Bologna a valanga su Collecchio

(Di sabato 24 luglio 2021) Mentre dall’altra parte del mondo le Olimpiadi catalizzano l’attenzione, sui diamanti italiani continua laA. E c’è una non piccolariesce, in maniera inattesa, a battere Sancon un rotondo 4-0 in questi antipasti del venerdì sera che ritrovano in campo due delle grandi big. Per la formazione di Stefano Naldoni un successo che ha del clamoroso, perché arriva dopo che gli uomini di Doriano Bindi avevano portato a casa ben 19 partite consecutive tra prima e seconda fase. Grande il quinto inning di: tutto parte da Servidei colpito a basi piene (RBI automatico), poi il singolo ...

Advertising

StevenT_Who : Molla la scuola. Forse se avessi seguito il mio primo istinto oggi allenerei una mia squadra di baseball...dopo av… - AndreaZeoli : RT @archistadia: 'Il meraviglioso gioco del #baseball ' Grizzlies Torino v Brescia // Serie A, poule salvezza (3^ giornata, 17.07.2021, To… - archistadia : 'Il meraviglioso gioco del #baseball ' Grizzlies Torino v Brescia // Serie A, poule salvezza (3^ giornata, 17.07.2… - zazoomblog : Baseball Serie A 2021: nella poule salvezza doppiette per Bologna Athletics Montefiascone e Settimo Torinese -… - OA_Sport : Baseball: continua la poule salvezza con la terza di andata in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Serie

Così, in attesa di volare, almeno con il cuore a Tokyo, ecco unadi curiosità per gli amanti ... Tra le nuove discipline, karate, arrampicata sportiva, surf,/softball e skateboard. 400 ...Sul fronte riminese, la necessità di Erba Vita di sfruttare al massimo questadi gare ... Anche sabato sera la collinetta vedrà il primo lancio di una star del. Stavolta toccherà ad ...Nell'anticipo del venerdì sera la UnipolSai Fortitudo Bologna regola 10-1 il Camec Collecchio mentre il San Marino incappa nella prima sconfitta in campionato, a Godo, per 4-0 ...Doppia sfida a Riccione alle 15.30 e 20.30 con ingresso gratuito. Per i romagnoli una serie di partite interne (quattro turni consecutivi) e tre trasferte per chiudere la stagione. Probabili partenti ...