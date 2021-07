Barbara D’Urso addio? Lei è la nuova “regina” di Mediaset

Leggi su youmovies

(Di sabato 24 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.verrà sostituita a? L’indiscrezione bomba rivela anche il nome della conduttrice al suo posto.è stata per tantissimi anni la conduttrice di punta in assoluto die non solo. Adesso, però, sembra essere giunto il momento di cedere, per così dire, lo “scettro” delladella conduzione di Canale