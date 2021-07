Automania - Il MoMA di New York celebra le quattro ruote del ventesimo secolo FOTO GALLERY (Di sabato 24 luglio 2021) Con un anno di ritardo a causa dell'emergenza coronavirus, è stata finalmente inaugurata la mostra Automania, una rassegna temporanea del Museum of Modern Art di New York che, fino al prossimo 2 gennaio, mostrerà ai visitatori nove grandi capolavori a quattro ruote del ventesimo secolo, oltre a stampe, opere d'arte e altro materiale legato all'influenza dei motori nella cultura di massa. Il filmato. Tra i vari esempi della rassegna newyorchese c'è anche il filmato "Automania 2000", un cortometraggio d'animazione dedicato all'auto e da cui hanno tratto spunto, come ... Leggi su quattroruote (Di sabato 24 luglio 2021) Con un anno di ritardo a causa dell'emergenza coronavirus, è stata finalmente inaugurata la mostra, una rassegna temporanea del Museum of Modern Art di Newche, fino al prossimo 2 gennaio, mostrerà ai visitatori nove grandi capolavori adel, oltre a stampe, opere d'arte e altro materiale legato all'influenza dei motori nella cultura di massa. Il filmato. Tra i vari esempi della rassegna newyorchese c'è anche il filmato "2000", un cortometraggio d'animazione dedicato all'auto e da cui hanno tratto spunto, come ...

