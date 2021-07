Audi Sport testa RS Q e-Tron per la Dakar 2022

(Di sabato 24 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube.Trong>Trong> ha iniziato aTrong>re il nuovo buggy da competizione RS Q e-, con cui la Casa dei Quattro Anelli affronterà nel gennaiola, una delle più grandi sfide nelle gare automobilistiche. RS Q e-sarà la prima vettura racing ad utilizzare un sistema di propulsione elettrificato ad alta efficienza, che sfrutta ...

- AutoMotoCorse : A Imola esordio GT Open con quarto posto finale per la R8 LMS GT3 di Audi Sport Italia
- RacingFede : Nuove anticipazioni sulla @FerrariRaces Hypercar. #WEC #LeMans24
- swiftsambi : Lucas Di Grassi - audi abt sport formula e driver.
- FormulaPassion : #WEC | In occasione dell'appuntamento di Monza sono emersi nuovi dettagli sul powertrain e sullo stile della hypercar Ferrari
- solomotori : Audi Sport RS Q e-Tron elettrificato, missione Rally Dakar

Bel balzo in avanti, invece, per il pilota, René Rast, che chiude quinto e, forte anche del punto extra per il giro più veloce della gara, aggancia Mortara al sesto posto in classifica piloti. ...Team Punti 1 DS Techeetah 148 2 Envision Virgin Racing 146 3 Jaguar Racing 141 4 Mercede s EQ Formula E Team 137 5Abt Schaeffler 134 6 BMW i Andretti Motorsport 133 7 TAG Heuer Porsche ...Sul caratteristico circuito di Londra metà all’esterno e metà all’interno di un kartodromo ad uscire vincitore della prima manche è stato Jake Dennis. Il britannico del team Andretti ha portato la sua ...LONDRA – La sola certezza della Formula E è l'incertezza. Profeta in patria, Jake Dennis ha vinto per la Bmw i Andretti il quartultimo ePrix della settima stagione: è ...