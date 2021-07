Audi RS Q e-tron, il bolide ibrido gareggerà alla Dakar 2022 – FOTO (Di sabato 24 luglio 2021) Si chiama “RS Q e-tron” il prototipo da corsa by trong>Audi trong> che correrà alla Dakar 2022, la endurance a tappe – le stesse che possono essere lunghe fino a 800 km – che si disputerà nel deserto dell’Arabia S trong>Audi trong>ta tra il 2 e il 14 gennaio, con partenza da Ha’il e arrivo a Jeddah. Cuore del veicolo è un complesso powertrain ibrido costituito da tre motori elettrici, derivati da quelli che spingono le monoposto di Formula E e-tron FE07: due sono collocati a livello dei due assi (quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Si chiama “RS Q e-” il prototipo da corsa bytrong> che correrà, la endurance a tappe – le stesse che possono essere lunghe fino a 800 km – che si disputerà nel deserto dell’Arabia Strong>ta tra il 2 e il 14 gennaio, con partenza da Ha’il e arrivo a Jeddah. Cuore del veicolo è un complesso powertraincostituito da tre motori elettrici, derivati da quelli che spingono le monoposto di Formula E e-FE07: due sono collocati a livello dei due assi (quindi ...

Advertising

solomotori : Audi Sport RS Q e-Tron elettrificato, missione Rally Dakar - infoitscienza : Audi RS Q e-tron: il prototipo Dakar 2022 “laboratorio” per la mobilità elettrica del futuro - infoitscienza : Audi RS Q e-tron: presentato il prototipo per la Dakar 2022 - infoitscienza : Audi RS Q e-tron: arma per vincere il Rally Dakar. - infoitscienza : Audi RS Q e-tron: per sfidare la Dakar. -